Welche Bands liefen denn auf eurer Hochzeit?



Auf der Playlist standen u.a. Depeche Mode, And One, Project Pitchfork, Feinflug, ASP, Combichrist, Hocico, Nachtmahr und Das Ich. Die Musik hat aber überall auf Begeisterung gestoßen. Es hat sich jemand Helene Fischer beim DJ gewünscht. Das hat natürlich nicht funktioniert.



Besucht ihr auch gemeinsam Festivals?



Mein Mann nimmt schon alles mit in der S zene, aber ich bin da eher die Tussi und brauche mein Hotelzimmer. Ich mag kein Zelten und bleibe dann lieber zuhause. Aber wir gehen seit 2011 auf das Wave Gotik Treffen in Leipzig.



Was macht dieses Event für euch aus?



Man muss sich an diesen Tagen nicht verstellen. In der Kleinstadt laufe ich oft nicht komplett so rum, wie ich das eigentlich gern möchte. Dort wird man aber einfach nicht komisch angeschaut, wenn man mal ein Netztop ohne etwas drunter trägt. Man kann sich dort auch schminken, wie man möchte. Das WGT lebt einfach von einem total familiären Gefühl. Man unterhält sich, trinkt zusammen und fühlt sich direkt verbunden, auch wenn man sich gar nicht kennt. Das ist das ganze Gegenteil von dem, was man von Technofestivals kennt. Beim WGT entsteht einfach eine große Familie aus der ganzen Welt.



Außerdem fasziniert mich auch die Pracht vieler aufwendiger Looks mit großen Kleidern, Piercings und Make-Up. Alle sind auch ganz offen und lassen sich fotografieren und verraten, wo sie ihre Stücke kaufen.