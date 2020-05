Neu auf Netflix: Auf diese Serien & Filme kannst du dich im Juni freuen

Stück für Stück werden immer mehr Lockerungen vorgenommen und so haben an vielen Orten auch bereits die Freibäder wieder auf . Wenn du willst, kannst du dich – in kleinem Kreis und mit Abstand – auch endlich wieder im Park chillen, grillen oder spazieren gehen. Falls es dich jedoch trotz der offiziellen Erlaubnis nicht so richtig nach draußen zieht (Hey, komplett deine Entscheidung! No shame!), musst du natürlich auch nicht vor die Tür gehen . Außer vielleicht, um kurz etwas frische Luft zu schnappen und dir die Beine zu vertreten. Und danach kannst du dich dann ja direkt aufs Sofa hauen – und dir eine der vielen coolen neuen Serien oder Filme auf Netflix anschauen!