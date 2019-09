DJ-Duo NERVO – mit Schwesternpower zum internationalen Erfolg

Mim: Eine total verrückte Entscheidung. Vielleicht auch ein wenig naiv, wobei ein gewisses Quäntchen Naivität manchmal gar nicht so schlecht ist. Mit 19 macht man sich noch nicht so viele Gedanken, was alles schief laufen könnte, sondern stürzt sich mitten ins Leben. Wir waren vorher zwar schon in Europa, aber noch nie in Großbritannien. Dort haben wir erstmal sechs Jahre lang gekellnert, bevor wir die ersten nennenswerten Erfolge verbuchen konnten.