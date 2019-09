Warum es sich lohnt, diese knalligen Nagellackfarben schon im Herbst zu tragen

Jedes Jahrzehnt hat seine Assoziation. Schulterpolster, Dauerwelle und überschminkte Gesichter gehören den 80ern. Genauso wie Gymnastik und Neon. Gerne auch in Kombination. Nicht ganz so dominant feiert die leuchtende Farbwelt nun ein Comeback. Während wir uns im Herbst vorzugsweise in Naturtönen hüllen, darf es auf unseren Händen jetzt knallen.