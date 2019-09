Aber keine Sorge, es ist nicht ganz so over-the-top wie man anfänglich vielleicht meinen mag. Es gibt keine seitlichen Pferdeschwänze, keine Ponys mit Fransen und keine Frisuren, die bis zum Himmel mit Haarspray aufgetrümt sind. Stattdessen reden wir über fransige Bobs , Regenbogenfarben und leichte Locken , alles mit einem neuen Twist. Diese Looks sind direkt aus einer der glamourösesten modernen Dekade entsprungen und auch wenn man über diese Ära denken mag was man will, es ist wirklich schwer, hier nicht ein wenig in Wallung zu geraten.