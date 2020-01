Mit zehn oder elf Jahren kam ich dann in die Musikschule, um Klavierspielen zu erlernen. Dort blieb ich dann, bis ich mein Abitur in der Tasche hatte. Parallel zur Musikschule fing ich an in mehreren Bands verschiedener Genre zu singen, um selber meinen „musikalischen Horizont“ zu erweitern. Ich war ganz besonders in sogenannten Worship-Bands tätig, moderne christliche Popmusik, die mir ebenfalls dazu verhalf, stimmlich auf eine ganz andere Ebene zu kommen.