Jährlich gelangen acht Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Eine erschreckende Zahl, doch was noch viel schlimmer ist: Laut Forschern könnte sich diese Zahl bis 2050 vervierfachen und somit sogar die Menge der Fische übersteigen. Umso wichtiger ist es, dass jeder einzelne von uns seinen Plastikmüll reduziert oder wir in Zukunft sogar komplett auf die umweltschädlichen Verpackungen verzichten.



Ein guter Anfang ist natürlich Jutebeutel statt Plastiktüte, aber das habt ihr sicherlich alle schon längst verinnerlicht. Und wie geht’s weiter? Zum Beispiel im Badezimmer, denn auch dort muss kein unnötiger Kunststoff anfallen. Mittlerweile gibt es nahezu jedes Kosmetikprodukt auch in einer umweltfreundlichen Variante mit recycelbarer Verpackung. Unsere Favoriten findet ihr in der Slideshow.