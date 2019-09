8 Dinge, die du heute Morgen wissen solltest

„Wir empfehlen dem Justizministerium, dass in diesem Fall eine Anklage nicht verhältnismäßig ist“, so FBI-Direkter James Comey in der Presseerklärung am Dienstag. Auch wenn Clinton und ihre Mitarbeiter nach Ansicht des FBI „extrem nachlässig im Umgang mit als streng vertraulich eingestuften Informationen“ waren, sehen die Ermittler darin keinen kriminellen Vorgang. ( Spiegel Online