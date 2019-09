4. Nicht verpassen: Am Donnerstag öffnet Airbnb die Türen zu seinem #LiveThere Haus in Berlin.

Nicht nur zu Besuch, sondern in der Lieblingsstadt Zuhause zu sein ist das große Thema der öffentlichen Ausstellung. Im Halleschen Haus verraten unter anderem Nike & Sarah von This Is Jane Wayne, Melodie Michelberger und Nikeata Thompson, was sie an der Hauptstadt lieben. In Workshops kann miteinander gequatscht und von Yoga über Vorträge bis zu Food alles ausprobiert werden, was das Zuhause-Gefühl in Berlin repräsentiert. ( Facebook-Event