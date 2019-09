Genauso geht es Fotografin Jessica Barthel , die in Leipzig geboren wurde. Trotz ihrer Herkunft hat sie sich in der Stadt oft als Besucherin gefühlt. „Ich kann mich an meine ersten fünf Lebensjahre kaum erinnern, aber der Westen hat mich nie vergessen lassen, dass ich ein Kind der DDR bin. Ich war immer stolz darauf.” Nach Stationen in Berlin und New York lebt sie heute wieder in ihrer Heimat: „Ich glaube an die Stadt, wie Tausende andere auch. Leipzig ist die Stadt mit dem höchsten Zuwachs in Deutschland und wunderschön! Das wissen nur wenige. Mein Mann und ich haben uns diesen Sommer dort ein Haus am See gekauft.”