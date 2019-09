„Mode war schon immer wichtig für mich. Das habe ich von meiner Mutter. Trotzdem brauche ich nicht all das Oberflächliche, was damit zusammenhängt. Ich bin in Kiew aufgewachsen. Früher war ich Wettkampftänzerin. Mit 13 bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Wir haben dann in Stuttgart gelebt. Aber ich wollte natürlich nach Berlin. Hier habe ich zuerst bei The Corner gearbeitet, dann im Quartier206. Mit meinem damaligen Partner hatte ich auch kurzzeitig ein eigenes Label, das wir aber eingestellt haben. Ich war auch kurz bei Porsche Design. Doch das war zu wenig kreativ für mich. Dann ging ich zum The Store und da bin ich bis heute. Ich arbeite 20 Stunden. Das ist nicht viel, doch es gibt mir viel.