Wann haben die Leute damit aufgehört, einen eigenen Stil zu haben?

Denke ich vielleicht einfach viel zu sehr darüber nach und sollte mich mal entspannen? Vielleicht, doch ich finde diesen Gedanken einfach ziemlich interessant und bin irgendwie auch an einem Punkt angekommen, an dem die Modemüdigkeit mich übermannt hat und ich an manchen Morgen am liebsten einfach den so oft zitierten Kartoffelsack über meinen Kopf schmeissen möchte. Ich finde es schlicht schade und nervig, dass es immer nur drei Stil-Schubladen zu geben scheint, in die man verlässlich seine komplette Umgebung (mich sicher manchmal eingeschlossen) hineinstecken kann, rein optisch, und man vor lauter Kylies und Gigis und Bellas bald den Wald nicht mehr sieht.