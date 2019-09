Sommer ist spitze, keine Frage. Bei 30 Grad im Büro zu sitzen kann allerding ganz schön anstrengend sein. Selbst wenn alle Fenster auf Durchzug gestellt sind und der Ventilator auf Stufe 100 läuft, wird es im Office manchmal so heiß, dass man aufpassen muss, nicht aus Versehen am Stuhl festzukleben. Wieso hat uns eigentlich niemand früher gesagt, dass es im Berufsleben kein hitzefrei mehr gibt?



Ein paar Möglichkeiten gäbe es ja, um den Büroalltag sommerfreundlicher zu gestalten. Zum Beispiel eine riesengroße Kühltruhe mit Wassereis für alle. Oder ein kleines Planschbecken als Erfrischung für die Füße. Oder eine Mittagspausen-Dauerkarte für das Freibad nebenan. Schön wär’s – aber meistens bleibt es dann eben doch nur beim offenen Fenster. Damit ihr trotzdem so erfrischt wie möglich durch den Arbeitstag kommt, haben wir für euch die besten Beauty-Geheimtipps für den Sommer herausgesucht.