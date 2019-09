5. Helena Hauff:



Helena Hauff gilt momentan als eines der spannendsten Talente Deutschlands: Scharf wie ein Flitzebogen, freudig und brandgefährlich – so sind die Sounds, die von Acid, Elektro und Techno bis hin zu New Wave reichen. Die Hamburgerin hat im Club „Goldener Pudel” ihre eigene Clubnacht „Birds and Other Instruments”. Sie hat bereits ihr eigenes Label Return To Disordner, einen richtigen Boost erlebte ihre Karriere letztes Jahr allerdings nochmal, als sie ihre erste LP „Discreet Desires” veröffentlichte.