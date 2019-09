Tag Zwei begann mit einem Frühstück – so wie jeder Tag beginnen sollte, an dem jede Menge geplant ist – auf der öffentlich zugänglichen Dachterrasse im Riad Jaaneman . Mit dem Blick auf einen pastellfarbenen Sonnenaufgang Kaffee zu trinken ist definitiv die beste Art, in den Tag zu starten. Angenehm wach ging es zu einem Spaziergang in Les Jardins de La Koutoubia. Sie wirken ganz anders als Le Jardin Secret, es lohnt sich also, beide zu besuchen. Sie sind dicht bepflanzt und wunderbar grün, Les Jardins de La Koutoubia sind aber größer und weitläufiger. Da das Essen in Marrakesch so lecker ist, bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach immer zu essen, wenn ich die Möglichkeit hatte. Dieses Mal im La Famille , einem vegetarischen Restaurant in einem wunderschönen Garten. Dort gibt es eine gute Abwechslung zur traditionellen marokkanischen Cuisine. Einen Salat und einen Minztee in einem sonnigen Garten genießen – was will man mehr? Ich bin ja ein großer Fan von Städtetrips, doch sie sind nicht gerade dafür bekannt, entspannend zu sein. Trotzdem habe ich einen Moment der Ruhe gefunden. Im Farnatchi Spa geht es durch den monochrom gekachelten Eingang direkt in die verschiedenen Behandlungsräume. Es ist schwer, sich nach der Massage loszureißen, war aber der ideale letzte Punkt auf der Liste, bevor ich meinen Horizn-Koffer packen und zum Flughafen musste. Der Weg führt durch die Souks – die letzte Möglichkeit, die berauschende Atmosphäre der Stadt nochmal aufzusagen, bevor es Zeit war, mich zu verabschieden.