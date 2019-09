Mango macht mit Bademode in Knallfarben & Papagei-Prints Lust auf den Sommer

Wann es mal wieder richtig Sommer wird? 2018 scheinbar im April, denn gerade dürfen wir uns über Temperaturen bis 26 Grad freuen und sind ob so viel Sonne fast ein wenig überfordert. Die meisten Freibäder haben leider noch geschlossen, doch zum Glück gibt es genug Seen, Strände und Parks, wo wir jetzt schon Sonne tanken können. Den passenden Teint zur Bademode haben wir in diesem Jahr also ausnahmsweise mal überpünktlich.