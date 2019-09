Hier ist ein skurriler Fun Fact über den Bikini: In einem Artikel der Vatikanzeitung L’Osservatore Romano im Jahr 1949 wurde der knappe Zweiteiler mit den vier apokalyptischen Reitern verglichen. 67 Jahre später, und wir warten noch immer auf den Hollywood Blockbuster über die trabende Frauengang in Bikinis. Was für eine verpasste Riesenchance.Der Bikini als solcher ist natürlich durchgehend auf großen Leinwänden zu sehen und dient oft dazu, um den Charakter einer Person zu unterstreichen. Warum sollte man dem Publikum auch kommunizieren, dass Martha sich nicht sonderlich mit der Hermetik der Renaissance auskennt, wenn man es doch ganz einfach zeigen kann, indem man sie in einen strahlend pinken G-String-Bikini steckt? So denkt Hollywood. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich Filme, in denen legendäre Bikinis vorkommen, akribisch geschaut und untersucht, und einige, zeitweise abwegigen Schlussfolgerungen darüber gezogen, was dieses kleines Stück Stoff alles über den Menschen, der es trägt, aussagen kann.Eine Anmerkung vorweg: Diese Liste erhebt nicht den Anspruch, allumfassend oder ein Best-Of der besten Bikiniszenen zu sein, ebenso wenig ist es eine Analyse der Geschichte von Bademode. Die Kleidungsstücke sind chronologisch sortiert und ich habe jedem Look einen eigenen, frei erfundenen Namen verpasst.Es sind hierbei keine Bikinis zu Schaden gekommen.