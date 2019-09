MAC x Star Trek holt dir die Sterne vom Himmel & lässt dein Make-up glitzern

Mit einer der vielen Star-Trek-Serien anzufangen oder den neuen Film im Kino zu gucken lohnt sich auch, wenn man nicht der größte Sci-Fi-Fan ist: Die Saga um ferne Galaxien und die Zukunft der Menschheit zeigt seit einem halben Jahrhundert, dass Frauen auf jede Art und Weise Heldinnen sein können – vom Raumschiff-Commander bis zum Captain.



Von vier Charakteren des Star-Trek-Universums hat sich MAC Cosmetics jetzt für eine gemeinsame Make-up-Kollektion inspirieren lassen: Die ehemalige Borg-Drohne Seven of Nine, Counselor Deanna Troi aus The Next Generation, Raumschiff-Enterprise-Kommunikationsoffizierin Uhura und Vina als Frau vom Planeten Orion sind die Vorbilder für die insgesamt 25-teilige Kollektion. Schimmernde Glitzertöne treffen auf von galaktischen Nebeln inspirierte Farbnuancen: Hier kommen die Favoriten für die Zukunft und die nächste Party.