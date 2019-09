Es ist offiziell – nach Liquid Lipsticks, Detoxsäften und dem riesigen Öl-Hype der letzten Jahre ist ein neuer Flüssigtrend aus Asien in die europäische Beautyszene geschwappt: ultraleichte Gesichtspflege in wässriger Konsistenz! Klar, die ein oder andere Lotion, Essence oder Geltextur findet sich schon länger auf unseren Top Shelfs. Was aber brandneu ist, ist die Tatsache, dass sich nun auch Tagescremes verflüssigen. Die sogenannten Liquid Cares, die momentan von zahlreichen Kosmetikherstellern lanciert werden, überfluten gerade den Beautymarkt. Heißt: wo unsere Haut bisher in den Genuss einer dicken Cremetextur kam, tränken wir sie heute lieber in superzarte Konsistenzen.