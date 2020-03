„Ich will Lip Blushing ausprobieren, weil ich wirklich sehr helle Lippen habe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ohne Lippenstift etwas müde und kränklich aussehe“, erzählt Annarose. In der Hoffnung, sie würde nach der Prozedur frischer und strahlender aussehen, hat sie sich an Nora Grace gewandt, die als kosmetischer Tattooartist bei Fiction Cosmetic Tattooing arbeitet. „Ich glaube, Lip Blushing ist gerade so beliebt, weil du dadurch den No-Make-up-Look bekommst, der gerade so im Trend ist“, so Nora. „Es sieht wie deine natürlichen Lippenfarbe aus, nur besser.“