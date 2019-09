Wie es ist, als trans* Person in Russland zu leben – ein Kurzfilm

Diese Erfahrungen waren zwar nicht so schön, dafür waren die Leute, die uns nach Russland eingeladen hatten umso netter. Jonny und Mark waren unglaublich freundlich, herzlich und ehrlich uns gegenüber. Zusammen gingen wir in ihre Wohnung, die sie sich mit einer dritten Person, Jay, teilen. Der Gebäudekomplex wurde anscheinend seit Jahrzehnten nicht renoviert und die dunkle Gasse hinter dem Haus sah auch nicht gerade einladend aus. Das Treppenhaus wirkte eher wie das eines verlassenen Lagerhauses als das eines Wohnhauses. Trotz der Baufälligkeit hatten die drei es geschafft, die Wohnung in ein gemütliches Zuhause zu verwandeln – mithilfe von Secondhandmöbeln und Deko. Der Geruch von frisch gebrühtem Tee lag in der Luft, als wir uns hinsetzten, dazu wurde Gebäck gereicht. Der schiefe Boden und die Risse in der Decke und an den Wänden wirkten auf einmal nicht mehr so angsteinflößend. Trotzdem erinnerten sie uns immer wieder daran, wie ärmlich die Lebensverhältnisse hier sind.