Wer in der Mode arbeitet, sollte sich nicht nur für Fashion interessieren

Man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen und seine Neugier behalten. Nur so kann man sich immer wieder neu erfinden. Man kann seiner langfristigen Vision für eine Marke folgen – aber sollte auch keine Angst davor haben neue Wege zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Change is good, ist ein Credo nach dem wir uns in der Firma häufig richten und sind damit gut gefahren. Das setzt allerdings voraus, dass die Hauptakteure mutig sind, was im Business seltener ist, als man denkt. Bei Michalsky gibt es einen sehr ausgewogenen Mix an Kreativität, Erfahrung und Innovationsfreudigkeit in der Führungsetage, was uns viel Selbstvertrauen für neuartige oder ungewöhnliche Entscheidungen gibt.