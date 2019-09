Das zweite Mal hörte ich den Spruch, als ich schon erwachsen war und einen Vollzeitjob hatte, den ich hasste. Ich schleppte mich von Wochenende zu Wochenende, nur um mich Freitagabend volllaufen zu lassen und anschließend komatös und brutal verkatert im Bett rumzuliegen. Am folgenden Montag ging das Ganze dann wieder von vorn los. Eine Freundin fasste es ganz gut zusammen: Jede Woche belohnte ich mich dafür, die Arbeitswoche hinter mich gebracht zu haben, versaute mir dadurch aber mein komplettes Wochenende. Das macht sieben Tage voller Hass und Übelkeit – abgesehen von ein paar wenigen Stunden angeschwipster Glückseligkeit. Sie riet mir dazu, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich diese verhassten Montage, die schrecklichen Mittwoche oder die viel zu langen Freitage irgendwie angenehmer gestalten könnte. Die Idee war so einfach, so offensichtlich, aber manchmal steckst du so tief drin in der Misere, die deine Routine ist, dass du einen kleinen Reminder brauchst – jemanden, der dich wachrüttelt und dir die Augen öffnet. Wenn du willst, kannst du nämlich versuchen, glücklicher zu sein. Wenn du willst, kannst du dich selbst aus dem Teufelskreis wieder herausziehen und nicht mehr nur noch für das Wochenende leben.