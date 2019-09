Von Lautstärkepegel bis Tischdeko: 4 Regeln für mehr Produktivität am Arbeitsplatz

Sobald die warmen Tage beginnen, wünscht man sich oft raus aus dem Büro und rein in die Sonnenstrahlen, auf den Park, an den See, aufs Land, ans Meer. Wenn es kalt und dunkel wird, kriegt man sich kaum aus dem Bett, weil man die 2,37 Sonnenstunden am Tag nicht im Neon-beleuchteten Großraumoffice verbringen möchte. Kurzum: Ins Büro gehen, ist genau genommen nie so ein richtiger Knaller.