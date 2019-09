Interior wie bei Oma: 7 Einrichtungshacks für die gemütlichste Stube

Aber all die Eigenheiten beiseite, Omas haben immer Stil. Damals haben wir es wahrscheinlich alle nicht so richtig zu schätzen gewusst, doch mittlerweile wurden wir eines besseren belehrt. Die Wildblumentapeten, das komplette Vernachlässigen jeglicher Minimalismusprinzipien. Denn Leute, die Ära des Overloads ist wieder da: florale Prints an Wänden, Decken, auf Tassen, Bettwäsche oder Servietten. Prints, Motive, Muster – „Mehr ist mehr“ und wir sind Fans. Dabei kommt es vor allem auf das bewusste Setzen der unzähligen Akzente an. Es kann alles unterschiedlich oder alles gleich gemustert sein, man muss lediglich wissen, wie kombiniert wird.