Last-Minute-Kostüme: Warum das Spiegelei viel cooler ist als die sexy Krankenschwester

Was wirklich sexy ist, ist Humor. Wer beim Karneval, Fasching, Fasnacht oder Fasnet über sich selbst lachen kann, der ist mit seinem Kostüm ganz weit vorne. Bei Maskworld.com werden mehr als 1000 Verkleidungen unter dem Stichwort sexy geführt – von der Krankenschwester bis zu Rotkäppchen. Aber: Wir haben die wahren Hotties gefunden und manche sind direkt aus dem Ofen. Wir dachten, wenn Food bei Instagram so ein Thema ist, dann fliegen an Karneval in den nächsten Tagen sicherlich auch mit diesen Kostümen die Herzen...