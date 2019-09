5 Tipps, wie du dich nach einem langen Flug schnell wieder erholst

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen”, singt Reinhard Mey. So ganz würden die meisten Reisenden dem heute nicht mehr zustimmen, denn schnell und komfortabel ist das Fliegen allemal – in 8 Stunden kann man in New York aufwachen –, aber langes Reisen ist auch anstrengend. Erst die Schlange an der Sicherheitskontrolle, dann das Warten am Gate, das Schleppen des Gepäcks und schließlich das stundenlange Sitzen in trockener Klimaanlagen-Luft sorgen für Erschöpfung. Kommen dann noch Komplikationen wie Streiks, Verspätungen oder Overbooking hinzu, steigt die Frustration und Müdigkeit ins Unermessliche. Ein Flug, der eigentlich nur knapp drei Stunden dauern sollte, zog sich am vergangenen Wochenende zu einer 28-stündigen Odyssee. Danach wollte ich einfach nur schlafen, betrieb auf der Taxifahrt nach Hause mit letzter Kraft jedoch Recherche und fand beispielsweise heraus, wie man Schlaf nach einer langen Reise gesund nachholt und las weitere interessante Tipps, die nicht nur bei außerplanmäßigen Verlängerungen, sondern auch nach den Strapazen eines Langstreckenflugs dabei helfen, sich optimal zu erholen und schnell wieder fit für den Alltag zu werden.