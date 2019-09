Was für eine Geburstagssause! Mit über 160.000 erwarteten Gästen feiert das Lollapalooza Festival in diesem Jahr in Chicago sein 25 jähriges Bestehen. Was einmal als Abschiedskonzert für die Band Jane’s Addiction von Lead-Sänger Perry Farrell begann, hat sich mittlerweile zu einem der größten Rock, Pop und Hip Hop Festivals der USA gemausert. Kein Wunder also, das zum Jahrestag in Chicago die Korken knallen und sich auf der Bühne im Grant Park das Who is Who der Musikszene das Mikro in die Hand geben wird. Wir von Refinery29 sind natürlich ebenfalls mit dabei und geben Euch an dieser Stelle bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Höhepunkte der vier Tage Lollaplooza die uns erwarten! Und wer jetzt schon seine Füße nicht mehr still halten kann, der darf sich gleich auf September freuen. Dann kommt das Lollapalooza Festival nämlich zum zweiten Mal nach Deutschland und wird unter anderem mit Auftritten von Radiohead, Kings of Leon, New Order, Paul Kalkbrenner und James Blake den Treptower Park in Berlin abrocken.



Red Hot Chilli Peppers

Snow