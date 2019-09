Womit du rechnen musst, wenn du versuchst, auf Kuba Instagramfotos zu posten

Der Wissenschaftler Alexander Markowetz hat herausgefunden , dass wir im Schnitt alle 18 Minuten eine Tätigkeit unterbrechen, um uns mit unseren Smartphones zu beschäftigen: E-Mails, Instagram, Facebook. You name it. Und obwohl ich durch beeindruckende Landschaften wandern, an kilometerlangen Traumständen meine Füße in den Sand stecken wollte und immer dachte, ich sei kein Social-Media-Junkie, wurde ich auf Kuba eines Besseren belehrt. Aber von vorne...