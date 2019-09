Exklusiv: Sie ist schwarz, queer & mischt die männerdominierte RnB-Szene auf

Ich will das Publikum überraschen; es zum Nachdenken bringen. Ich denke, es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: In erster Linie natürlich, eine Frau in einem Männer-Business zu sein. Zweitens, eine schwarze Frau in einem Männer-Business zu sein. Und drittens, eine schwarze, queere Frau in einem Männerbusiness zu sein. Ich bin immer irgendwie zwischen den Stühlen gestanden. Ich entstamme der zweiten Generation äthiopischer Einwanderer und fühle mich weder wirklich amerikanisch, noch wirklich schwarz. Trotzdem gibt es Tage, an denen ich wahnsinnig stolz darauf bin, schwarz zu sein. Und eine Frau. Ein seltsames Gefühl, das sich genauso zerrissen anfühlt, wie es klingt.