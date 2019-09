Die Schauspielerin, Produzentin und ehemalige Paralympics-Athletin Katy Sullivan wurde ohne Beine geboren und läuft schon seit ihrer Kindheit mit Prothesen durch die Welt. Ihre Mission? Sie möchte Behinderungen normalisieren und entdramatisieren. Katie ist keine Sensation, sondern ein Mensch mit einem ganz normalen Alltag. Und außerdem – was ist schon normal? Gemeinsam mit ihrer kreativen Partnerin Becca Flinn produziert sie eine Comedy-Serie mit dem Titel " Legs ", in der sie Menschen mit Behinderungen in alltäglichen und witzigen Situationen zeigt. Simpel, lustig und ohne Drama.