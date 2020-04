Karten- und Brettspiele für eine Person, für zwei Mitspieler*innen & für die ganze WG

Weil nicht alle das Glück haben, zusammen mit der Partnerin, dem Partner, der Familie oder in einer WG zu wohnen und demzufolge auch nicht automatisch Mitspieler*innen in der Wohnung haben, habe ich auch ein paar Karten- und Brettspiele für eine Person rausgesucht – falls du Onlinespiele nicht so magst. Manche von diesen Spielen kann man aber auch zu zweit oder mit mehreren Mitspieler*innen spielen. Also ließ dir am besten einfach den ganzen Text durch und lass dich inspirieren.