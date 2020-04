Dieses Spiel ist was für alle, die in einer WG wohnen oder zusammen mit der Familie, dem Partner oder der Partnerin. Online funktioniert es leider nicht so gut. Falls du vergessen hast wie’s geht: Nehmt euch alle ein Stück Papier und schreibt ganz oben über die gesamte Breite des Zettels den Satz „Onkel Fritz sitzt in der Badewanne“. Nach jedem Wort lasst ihr etwas Platz. Fertig? Dann knickt den Zettel jetzt nach jedem Wort einmal um. Und dann geht’s los: Überlegt euch einen Titel oder einen Job oder ähnliches, das an die Stelle von “Onkel“ kommen kann. Schreibt es auf, knickt den Zettel um und gebt ihm an die Person, die neben euch sitzt. Dann denkt ihr euch einen Namen aus und schreibt ihn unter “Fritz“. Und so weiter. Am Ende kommt ein mehr oder weniger lustiger Satz raus. Mit einem Gläschen Wein wird’s eventuell noch etwas witziger. Aber das liegt natürlich bei euch.