Im Rennen um den Botschafterjob des internationalen Kaffeetags sind Lorelai und Rory Gilmore allen eine Tassenlänge voraus. Das koffeinhaltige Heißgetränk ist in Stars Hollow nicht nur wichtig, sondern überlebensnotwendig. Was das genau bedeutet, hat der Literaturblog Forever Young Adult vor einigen Jahren penibel analysiert: Innerhalb von sechs Staffeln nehmen Lorelai und Rory ganze 503 Tassen Kaffee zu sich, den Rekord halten die ersten 21 Folgen mit stolzen 80 Mal Kaffee bei Luke's, zum Mitnehmen oder am heimischen Küchentisch.Kein Wunder, dass die beiden deshalb konstant genau das aussprechen, was wahre Kaffeefans nur zu gut kennen. In diesem Sinne: Netflix an und hoch die Tassen!