„Mein Kleid will noch nicht ins Bett!“

Ich ziehe eine senfgelbe, lange weite Hose an, da sagt Johanna von Perret Schaad zu mir, also sie würde ja immer nur mit so einer Hose rumlaufen. Und einem T-shirt. Wenn sie so groß wäre wie ich. Aha. Na gut. Ausreden gibt es immer. Aber was ist mit meinen Leggins? Aber ihre tolle Hose muss ich einfach anziehen, ich fühle mich wieKatherine Hepburn und das ist ein gutes Gefühl. Und darüber aber noch ein langes enges Strickkleid, weil sie machen so viele schöne Sachen, wenn man jedes Mal nur eins von denen anzieht, kommt man da nie hinterher. Als ich am nächsten morgen zur Anprobe bei Dorothee Schumacher will, ist mein Sohn krank. Er hustet erbärmlich, ansonsten ist er aber extrem fidel. Er sagt: „Mama, so kann man nicht in die Kita gehen, die denken sonst, du kümmerst dich nicht.“ Er müsse jetzt für immer bei mir bleiben. Ich nehme ihn einfach mit. Ich weiß, Dorothee liebt Frauen mit all ihren Leben, alles gehört dazu, Kinder, Tiere, sie traut sich, glaube ich, alles.