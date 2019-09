Sonja ist so deutsch, dass sie nun sogar Islamwissenschaften studiert, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Geboren und aufgewachsen in Karlsruhe hat sie sich niemals anders als ihre Schulkameraden und Freunde gefühlt. Warum auch? „Ich lebe ein europäisches Leben und habe mit Arabern in der Regel gar nichts zu tun, besser gesagt mein Freundeskreis ist so bunt gemischt, völlig egal welche Wurzeln wir alle haben, wir leben hier und sind Deutsche. Man wird meistens von außen zum Ausländer gemacht. Oft mit negativem Beigeschmack, aber nicht immer", erzählt sie. „Wenn ich gefragt werde, wo denn meine Herkunft sei und ich dann meine arabischen Wurzeln nenne, wird oft auch vom orientalischen Essen geschwärmt und dann heißt es immer gleich 'Du kannst bestimmt total lecker arabisch kochen!' Schön wär's! Ich hatte mal eine bayrische Mitbewohnerin, die so unglaublich gut arabisch gekocht hat. Ich kriege, wenn's gut läuft, ein 5-Minuten-Couscous aus dem Pennymarkt hin, wenn ich mich genau an die Packungsanweisung halte. Kurz gesagt: Ich bin eigentlich mehr deutsch als arabisch und würde daher auch gern ganz unspezifische Rollen spielen." Das Leben schreibt doch den Stoff der Filme und Serien – müsste die Vielfalt an Menschen in unserem Land dann nicht bald auch auf dem Bildschirm zu sehen sein? Sonja ist positiv, was die Zukunft betrifft. „Ich denke schon, dass es sich so entwickeln wird, dass die Rollenvielfalt in Deutschland wächst. Aber das wird noch etwas dauern, hier tut man sich schwer mit Veränderungen."