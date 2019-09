Smiths Platz am Tisch der begnadetsten Musiker*innen unserer Zeit ist unstreitbar, denn ihre Auszeichungen und Erfolge sprechen für sich: Kollaborationen mit Künstlern wie Drake oder Stormzy, Vor-Act von Bruno Mars, der Gewinn des BRIT-Awards und die Veröffentlichung ihres lange erwarteten Albums Lost and Found. Von Außen betrachtet scheint ihr Aufstieg zum Superstar plötzlich, doch das stimmt nicht so ganz. „Ich schreibe schon so lange und arbeite wirklich hart an meinen Zielen, aber ich nehme mir auch für alle meine Projekte die Zeit, die ich brauche“, erklärt sie mir.