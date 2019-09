Blicken wir in die deutsche Musikindustrie. Findet ihr auch, dass diese noch an vielen Ecken von Männern dominiert ist?

Christoph: Ja, gerade in unserem Bereich, es ist so absurd, wie wenig Frauen in Bands spielen. Man denkt, wir wären in einer progressiven und vollständigen Zeit, das ist aber nicht so.



Joe: Oder auch in Chefetagen bei den Plattenfirmen zum Beispiel. Da sitzen ja fast nur Männer.



Jennifer: Ich finde aber auch, dass vieles besser geworden ist. Generationen von Frauen haben vor uns für die wichtige Sachen gekämpft und auch diese auch erreicht. Die Gesellschaft hat sich aber verändert und so auch die Punkte für die wir jetzt kämpfen müssen.



Welche Fragen müssen wir uns heute stellen?



Joe: Früher hat man dafür gekämpft, dass Frauen arbeiten gehen dürfen und jetzt muss man noch weitergehen und dafür kämpfen, dass die Voraussetzungen auch fair sind für beide Seiten.

Jennifer: Ja, gleiches Geld, gleiche Vorraussetzungen.



Joe: Genau, aber ebenso der Konflikt mit Kind und der Karriere: Das eine darf das andere heute nicht hemmen.

Christoph: Das verändert sich bestimmt erst über zwei Generationen, weil es in der Erziehung ja schon verankert sein muss. Bei uns ist der Zug wahrscheinlich schon ein bisschen abgefahren.



Jennifer, du stehst für ein selbstbestimmtes Frauenbild und zeigst deinen Körper. Ist das ein bewusster Schritt, um aufzurütteln?

Jennifer: Ich habe damit nie gegen oder für etwas gekämpft. Ich war schon immer so wie ich bin, auch wenn das die Leute nicht so gesehen haben. Ich hab auch schon mal im Jahr 2009 meine Brüste gezeigt, nur damals hat das noch niemanden interessiert. Ich will niemanden wachrütteln, ich will niemanden schockieren, ich bin einfach die die ich eben bin. Das ist mein Körper, das sind meine Regeln!



Joe: Du bist jetzt auch nicht die Person, die jetzt unbedingt als Galionsfigur für eine Bewegung steht. Sondern du bist halt du. Und so, wie es halt bei allen Themen auch ist, die dich oder uns als Band betreffen, wo wir Position beziehen: Wir machen das, weil wir das so sehen, aber nicht, weil wir jetzt denken, wir wollen das Gesicht einer Kampagne sein.