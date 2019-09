Du hast vier Jahre lang im Nahen Osten gelebt, weil dein Vater dort gearbeitet hat. Erinnerst du dich noch an die Zeit dort und inwiefern hat es dich geprägt?

Oh ja, ich erinnere mich noch sehr gut! Ich war sieben Jahre alt und sollte eigentlich nur zu Besuch dort sein. Als ich eines Abends mit meinem Vater im Auto saß, sah ich die Straßenlichter im Meer reflektieren. Das war wie ein Schlüsselmoment. Ich habe es geliebt, in der Nähe meines Vaters zu sein und deshalb bin ich dorthin gezogen. Dadurch ist unsere Bindung viel stärker geworden. Ich habe ihn überallhin begleitet, egal ob zur Arbeit oder zur Schule. Er hat mir auch das Schwimmen beigebracht. All das hat mich so unglaublich glücklich gemacht. Ich denke, er hat mir auch gutes Benehmen und Anstandsregeln beigebracht. Mein Vater ist sehr konservativ, aber genau dafür liebe ich ihn. Ich bin sehr dankbar, dass ich ihn habe. Wie wichtig sind dir andere Kulturen?

Sehr wichtig! Es ist toll, dass ich auch die Kultur meiner Mutter kennenlernen konnte, die aus Äthiopien stammt. Ihre Kultur ist wunderschön und chaotisch und hat mir gezeigt, dass die Menschen dort ohne äußere Einflüsse sich selbst treu bleiben. Sie treten ohne Zögern und Vorurteile in Kontakt mit Fremden. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich dort war. Die französische Kultur finde ich auch großartig. Dieser Stolz, den die Einheimischen verspüren, wenn sie in einem Café sitzen und wie in einem alten Schwarzweißfilm ihren Kaffee schlürfen, hat mein Herz zum Schmelzen gebracht! An der britischen Kultur liebe ich besonders das Nachtleben und den schwarzen Humor. Das können wir gut. (lacht) Du hast mal gesagt, dass dich “richtige” Frauen begeistern, die genau wissen, was sie wollen. Welche Frauen verkörpern das in deinen Augen?

Lauryn Hill zum Beispiel hat eine gute Sicht auf das Leben. Aber auch Amy Winehouse schien genau zu wissen, was sie von einem Mann will. Die beiden strahlen so eine Kraft aus! Manchmal denken wir Frauen, dass wir es allen recht machen müssen, aber die Message sollte eigentlich sein, dass wir alle gleich und vor allem gleichberechtigt sind. Lauryn und Amy sind großartig, weil sie beide unglaublich stark sind, aber gleichzeitig auch ihre Verletzlichkeit zeigen können.