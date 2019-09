Eine 20-jährige Finnin ist auf dem besten Weg dazu, den Heldinnen und Helden im Pop-Olymp zu zeigen, wer hier mit wallend grüner Mähne die Hosen anhat. Alma ist Singer-Songwriterin und macht aktuell als Stimme von Felix Jaehns Hit Bonfire von sich reden. Auf Spotify wurde der Song bereits über 44 Millionen Mal gehört.„Das Beste daran, seine Musikkarriere in seinen Zwanzigern zu starten, ist definitiv, dass du jede Menge Zeit hast, um Fehler zu machen“, erklärt uns Alma dazu. „Ich stehe nicht unter Druck. Die nächste Sache, die ich produziere, muss nicht unbedingt sofort durchstarten.“ Vermutlich ist es genau diese Leichtigkeit, die ihrem Sound trotz klassischer Pop-Basis die nötige Portion Rotzigkeit verleiht. Alma gibt sich unangepasst und zeigt von den knallgrünen Strähnen bis zum Vetements-Kleid, dass Gegensätze ihr Stilmittel sind.Hinter der knallbunten Fassade steckt aber auch eine sensible Seite, die deutlich wird, wenn Alma von ihrem Musik als ihrem sicheren Ort spricht: „Sie hat mich durch all die typischen Teenagerprobleme gebracht. Ich habe meine Gefühle schon immer durch meine Musik ausgedrückt.“ Was das bedeutet, wird in ihrem Singledebüt Karma deutlich: Alma singt von gebrochenen Herzen und dem damit verbundenen Karma, das sie – keine Ursache – gerne auch selbst direkt vorbeibringt. Den Rat, besser die Beine in die Hand zu nehmen, gibt es obendrauf.Auch dieser Song hat es mittlerweile geschafft, mit links an der 10-Millionen-Klickgrenze vorbeizurasen. Den Grundstein legte Alma vor drei Jahren: Damals stand sie auf der Showbühne der finnischen Ausgabe von Deutschland sucht den Superstar und sang Songs von Amy Winehouse, die sie neben SIA, Silvana Imam und Brooke Candy als ihre ganz persönliche Ikone bezeichnet.