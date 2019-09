Selfies gehören zum Millenial wie die Avocado auf den Toast, der Apfel zum Mac, oder Willi zu Biene Maja. Bei schminkaffinen Usern hat sich hierbei eine ganz eigene Disziplin entwickelt: das Instagram-Make-up. Auf den #beauty-Accounts des Fotonetzwerks herrscht ein regelrechter Wettbewerb. Wer hat den abgefahrensten Rainbow-Liner und die coolsten Nägel? Und welches Paar Augenbrauen ist wirklich und wahrhaftig on fleek?Auf Instagram sind Beauty-Hashtags eindeutig mit am erfolgreichsten. Doch wie generiert man mit seinem Close-Up am meisten Likes und Follower? Wir haben die prägnantesten Beauty-Trends aus dem #beautygram-Universum gesammelt.