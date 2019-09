Zum Start der New Yorker Modewoche sorgte Kanye Wests Präsentation zur Yeezy Season 4 für Schlagzeilen – doch das war erst der Auftakt.Welche Designer überrascht haben, warum Adidas gleich zweimal im Rampenlicht stand, wo es die inspirierendsten Streetstyles zu sehen gab, welche Kollektionen man schon jetzt shoppen kann und was man so bei den Aftershow-Parties hört, sieht und trägt, haben wir hier für euch zusammengefasst.