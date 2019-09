Erdbeben in Indonesien: 24 Stunden an der Seite einer Krisenhelferin

9 Uhr: Wir kommen im Hauptcamp in Tosale an. Ich verbringe den ganzen Morgen dort und spreche mit den Familien, die durch das Erdbeben ihre Häuser verloren haben. Ich versuche herauszufinden, was sie gerade am dringendsten benötigen. Eine Frau hat ihren Mann verloren und muss sich jetzt allein um sechs Kinder und Enkelkinder kümmern. Sie haben in einem Dorf nahe der Küste gewohnt, das durch den Tsunami besonders stark betroffen war. Mit ihr zu sprechen ist mir ziemlich nah gegangen. Eine ihrer Töchter hat eine körperliche Behinderung und eine andere ist gerade hochschwanger, dabei ist sie kaum 20 Jahre alt. Sie schlafen alle zusammen in einem Zelt. Obwohl ich schon seit zwei Wochen hier bin, schockiert es mich immer noch, wie die Leute leben müssen. Die junge schwangere Frau hat totale Panik vor der Geburt. Die Krankenhäuser sind komplett überbelegt und sie hat bisher noch keine Ärzt*innen gefunden, die ihr Kind entbinden werden. Dabei stellen Komplikationen bei der Geburt ein ernsthaftes Risiko für junge Mütter dar.