Wo und wie bist du aufgewachsen?

Ich bin in Prag aufgewachsen. Ich bin sehr glücklich, dass ich dort aufgewachsen bin. Es ist eine sehr schöne und kleine Stadt und ich habe gute (und lustige) Erinnerungen an jeder Ecke. Als ich 18 war zog ich nach England, was mir auch viel Positives gebracht hat, aber jetzt wohne ich schon seit ein paar Jahren in Berlin. Das ist mein „home away from home“. Ich liebe Berlin. Die Stadt ist so reich an Kultur und so frei. Jeder macht hier, was er will. Ich liebe die Freiheit hier.