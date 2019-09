Puh... Gestern war gefühlt noch September und an diesem Wochenende steht schon der erste Advent im Kalender. Wie schnell ging das denn?



Damit bei all dem „Wie-planen-wir-Weihnachten-und-Silvester-Chaos“ und dem Geschenkewahnsinn zumindest dein Look perfekt ist, haben wir da etwas vorbereitet. Nein, wir erleichtern dir Weihnachten nicht mit einer Excel-Tabelle für Geschenke à la Gwyneth Paltrow. Von uns gibt’s den Beauty-Countdown für Weihnachten!



Du bist gerade mitten in der Planung, ob zuerst die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern besucht werden? Perfekt! Dann lass den Kalender und den Stift gleich beim Lesen neben Dir liegen. Jetzt geht es nämlich darum, sich um noch Wichtigeres zu kümmern. Nämlich um Dich selbst!



Wenn bei all dem Stress im Job noch der X-Mas-Freizeitstress dazu kommt, vergessen wir manchmal, dass wir auch Zeit für uns brauchen. Und schließlich heißt es ja auch: „If you look good, you feel good.“ Und sich an Weihnachten gut zu fühlen, kann schnell die Feiertage retten. Sonst bekommt man den gut gemeinten Kommentar der Tante nur wieder in den falschen Hals.



Und so sieht der Beauty-Weihnachts-Countdown aus!