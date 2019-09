„Die letzten 6 Jahre, habe ich aktiv über meine Geschichte gesprochen. Dieses Jahr konnte ich an der Kunstaktion Love to Hiroshima teilnehmen, bei der Kinder aus der ganzen Welt, ihre Kunstwerke eingesendet hatten. Als ich all diese Arbeiten der Kinder sah', wurde mir einmal mehr bewusst, wie unverzichtbar es ist, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Es ist unglaublich wichtig, möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt zu treffen und dadurch den Gedanken des Friedens an sie weiterzugeben. Ich habe kein Geld oder politischen Einfluss, alles was ich habe ist mein Wille, Freundschaft zu schließen. Nur so, können wir eine Welt gestalten, die ohne Krieg und Atomwaffen auskommt. Mein zuhause, habe ich zu einer Begegnungsstätte gemacht, in das ich Menschen einlade, miteinander Zeit zu verbringen und ihre Geschichten zu teilen. Das ist der Beitrag, den ich aus meiner kleinen Ecke der Welt leisten kann. Das ist das, was ich für die Welt tun kann.“