Ist euch gerade der Nagellack abgesplittert oder die Form der Augenbrauen will einfach keine Symmetrie ergeben? Dann lasst euch doch mal wieder vom Experten verwöhnen und von Kopf bis Fuß schön machen. Das funktioniert in Hamburg ganz wunderbar, denn die Hansestadt ist ein richtiges kleines Beauty-Mekka. Welche Hot Spots in Sachen Maniküre, Brow Bar oder Juices auf euch warten, erfahrt ihr in unserem Hamburg Beauty Guide. Ein Besuch an eurem nächsten freien Tag oder einfach in der Mittagspause lohnt sich bestimmt.