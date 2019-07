Lange Zeit schien es, als wäre Balayage das Nonplusultra. Die Färbetechnik lässt die Haare natürlich aufgehellt wirken. Sie haben dann diesen von der Sonne geküssten Strandurlaubstouch. Doch so wunderschön und naturbelassen deine Haare damit auch aussehen, ein Problem gibt es immer mit dieser Art der Strähnen: Wenn du dir einen Dutt machst, ist der ganze Effekt in Nullkommanichts verschwunden. Weg sind die “von der Sonne geküssten“ Haare. Was also tun?