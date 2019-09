Das sind die innovativsten Haarfarben-Trends für 2019

Zwischen Honigblond, Rot und Chrom anzusiedeln, versprüht diese Haarfarbe auf jeden Fall Seventies Flair. Da sie einige warme Farben mit einem kühlen Unterton vereint, passt sie praktischerweise zu allen Gesichtsfarben. Zoë sagt: „Der Trend ging schon in den vergangenen Jahren klar in Richtung 70ies. Fashionstores wie Zara und andere High-Street-Anbieter setzen auch weiterhin auf Töne wie Senfgelb. Diese Farbpalette hat sich auch bei den Haarfarben durchgesetzt. Bei Wella haben wir für die Frühjahr-/Sommer-Saison 2019 an einer Farbe gearbeitet, die wir Baked Yellow nennen. Das ist Bernstein, also ein warmer Ton, der ein metallisches Schiefer als Unterton hat. Dieser macht die Haarfarbe chromartig. Sie ist nicht besonders schimmernd, sondern eher cool und natürlich.“