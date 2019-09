8 Gucci Looks, die eher Karneval als High Fashion sind

Mehr ist mehr ist mehr. So kurz und knackig kann man Alessandro Micheles neue Gucci Kollektion zusammenfassen. Ganze 120 Looks für Frauen und Männer schickte der gefeierte Designer gestern über den Mailänder Laufsteg und aus der Ferne betrachtet mussten wir plötzlich eher an die gerade startende Karnevalssaison als an die Mailänder Modewoche denken.